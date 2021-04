Ribeira Brava aumenta oferta de Wi-Fi gratuito

A Câmara Municipal da Ribeira Brava instalou wireless gratuito em diversos espaços públicos. A implementação destas novas redes Wi-Fi contemplou as freguesias da Ribeira Brava, com nove pontos de acesso wireless, Campanário, com dois pontos de acesso, Tabua e Serra de Água, com um ponto de acesso, dotando estes espaços de uma rede de alta qualidade de internet acessível a toda a população.

A iniciativa decorre no âmbito do programa europeu WiFi4EU, que promove o acesso sem fios gratuito à internet em espaços públicos, como parques, praças, edifícios públicos, bibliotecas e museus, em benefício dos cidadãos de toda a Europa.

A autarquia ribeira-bravense já se tinha juntado à lista de municípios que integram o WiFi4EU, em Setembro, sendo contemplada com um vale no valor de 15 mil euros para instalar equipamento sem fios em espaços públicos que ainda não disponham de um ponto de acesso sem fios gratuito.

Foram, assim, instaladas na Frente Mar da Ribeira Brava (junto ao Forte), Igreja da Ribeira Brava, Largo dos Herédia, Campo Municipal da Ribeira Brava, Ponte Vermelha (junto ao Centro de Saúde), Centro Intergeracional de São João, Escola de São Paulo, junto ao estacionamento da Marginal Ribeira Brava\Tabua, na nova Central de autocarros, na Praceta da Tabua, na Escola Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade, e no Miradouro da Rocha no Campanário e, ainda, junto à Junta de Freguesia da Serra de Água.

A ideia de internet acessível a todos ganhou uma grande importância quando, em Março de 2020, centenas de alunos e trabalhadores se viram obrigados a ficar confinados em casa e a ter aulas e trabalho à distância por causa da pandemia.