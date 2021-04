Há 20 anos, a administração pública regional empregava um quinto da população

Na edição impressa do DIÁRIO de 7 de Abril de 2001, o destaque foi dado ao número de funcionários públicos existentes na Madeira e o que representavam no total da população empregada da Região.

De acordo com a notícia publicada na data, "a Madeira tinha, à entrada para o novo milénio, 117.868 madeirenses empregados, dos quais 20,1 por cento eram funcionários públicos. Ou seja, precisamente, 23.702 indivíduos. Só durante os últimos quatro anos entraram para o Governo ou para as Autarquias 4.315 novos funcionários".

Dos 23.702 funcionários públicos à data, "3.384 estavam afectos às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia."

Na edição de há duas décadas, o DIÁRIO dava também conta que o arquipélago da Madeira era uma das regiões mais atrasadas nos trabalhos de campo do Censos 2001, com apenas 52 por cento da execução. "Só o Algarve nos fica atrás, com um nível de execução de 49 por cento, segundo dados revelados pelo lNE."

Já para assinalar o Dia Mundial da Saúde, então dedicado à Saúde Mental, o DIÁRIO noticiava que o maior problema da saúde pública e mental, na Madeira, era então o alcoolismo.

Há 20 anos, o então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, pedia apoio a António Guterres no dossier Centro Internacional de Negócios da Madeira e que o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, estava em Lisboa para renovar com Lagorio.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 7 de Abril de 2001 e recorde estas notícias.