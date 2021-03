Dívida global da Administração Pública Regional mantém trajectória descendente

A dívida global da RAM ascendia, em 31 de Dezembro de 2020, a 5.589 milhões de euros, representando uma diminuição de 1.047 milhões de euros face ao observado no final de 2012, e um acréscimo de 466 milhões de euros face aos valores de 2019, que ocorre como consequência da pandemia da Covid-19, e que obrigou a Região Autónoma da Madeira a contrair um empréstimo destinado especificamente à cobertura de necessidades excepcionais de financiamento, decorrentes, directa ou indirectamente, dessa circunstância.

Assim, se ao valor de 5.589 milhões de euros excluirmos o valor do empréstimo Covid-19 e o valor da prestação do empréstimo PAEF, suspensa e não amortizada em 2020, o valor da dívida global da Administração Pública Regional passa a 5.100 milhões de euros, mantendo-se deste modo a trajetória descendente evidenciada nos últimos anos, refere o Boletim da Dívida da Região Autónoma da Madeira.

“A dinâmica evidenciada no 4.º trimestre de 2020, devido à contracção do empréstimo, no montante de 458M€, destinado ao financiamento de encargos decorrentes da pandemia da Covid-19, é marcada por um acréscimo global, em termos homólogos, materializado pela trajectória ascendente observada ao nível da Administração Pública Regional dado que ao nível do SERAM registou-se um decréscimo dos valores em dívida face ao evidenciado no ano anterior, reflexo das utilizações de empréstimos contraídos para pagamento de dívida financeira”, refere o boletim, salientando que o efeito da pandemia da covid-19 “repercute-se de igual modo na dinâmica da dívida de Maastricht".

"Efectivamente, no 4.º trimestre de 2020 houve um aumento da dívida de Maastricht de 446 milhões em termos homólogos e um aumento de 330 milhões de euros, em comparação com o trimestre anterior, explicado pela contracção do financiamento COVID-19. Excluindo este efeito, o valor da dívida pública na ótica de Maastricht passa a 4 651 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 0,3% em relação ao final de 2019”, adianta o boletim que já se encontra disponível para consulta no Portal da Vice-Presidência do Governo Regional, através da hiperligação: www.madeira.gov.pt/vp