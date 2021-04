A praga das moscas

Muitas espécies de moscas agem como vetores de microrganismos patogénicos para pessoas e animais. Isto significa que as moscas podem transmitir doenças a outros seres vivos. Sabe-se que a mosca doméstica transporta mais de 200 patogénicos diferentes e que contém 1,9 milhões de bactérias no corpo, o que pode originar doenças como a febre tifoide, diarreia, cólera, tuberculose, H. Pylori (uma das principais causas de úlceras estomacais nos seres humanos) e ainda a bactéria da salmonela. Além disso, são insetos extremamente desagradáveis à nossa qualidade de vida, sendo ainda vetores de contaminação de alimentos. Possuem hábitos diurnos e não têm boca, mas sim um digestório, que faz com que deixem manchas escuras onde pousam, consequência da saliva e excrementos que expelem. Têm por hábito esfregar as patas de trás por uma questão de higiene, uma vez que os pelos das patas têm recetores de aroma e sabor e, por isso, precisam de ficar limpos para que elas possam encontrar os seus alimentos preferidos.

Existem cerca de 150 mil espécies de moscas em todo o mundo. Têm um ciclo de vida de cerca de 1 mês (30 dias) e durante o seu período de vida põem entre 500 a 2.000 ovos. Em alguns lugares do mundo, as moscas são utilizadas como predadores naturais de outras pragas urbanas, por mais incrédulo que possa parecer!

As moscas têm apenas um par de asas, pelo que necessitam de batê-las muito rapidamente para que consigam voar. Está estimado que as asas das moscas estão entre as mais rápidas dos insetos, batendo cerca de 20 mil vezes por minuto ou 330 vezes por segundo! Possuem ainda uma visão panorâmica (de 360 graus) e os seus olhos são muito grandes e multifacetados, formados por centenas ou até milhares de lentes. São muito suscetíveis aos movimentos de ar, pelo que os ventiladores são ótimos repelentes destes insetos.

As espécies de moscas mais comuns na Região Autónoma da Madeira são:

- Mosca Doméstica

Adapta-se facilmente a centros urbanos, rodeando-se de locais com alimentos expostos e detritos onde possa colocar os seus ovos. Ao pousar pode deixar nas superfícies diversos organismos como parasitas, bactérias e vírus. São as principais portadoras de doenças e podem infestar todos os tipos de casas e instalações. Uma mosca doméstica adulta mede entre 5 a 8 mm e apresenta um tom acinzentado no tórax. As suas asas são ligeiramente pontiagudas. Procria em matéria vegetal ou em decomposição e coloca ovos em grupos de 120 a 150. Estes eclodem entre 8 horas a 3 dias.

- Mosca Varejeira (Varjenta)

Distinguem-se pela sua aparência metálica, reproduzindo-se principalmente em vegetação decomposta ou carne de animais feridos ou mortos. São atraídas pelas fezes de animais domésticos e carne putrefacta. Como tal, são também portadoras de muitas doenças.

- Mosca da Fruta e Mosca do Vinagre

Encontradas frequentemente em torno de frutas ou resíduos de fermentação em bares, pomares e cervejarias. As larvas alimentam-se de bactérias e leveduras de frutas e vegetais em decomposição. Esta espécie de mosca tem um voo lento e arrastado e o seu abdómen fica pendurado para baixo durante o voo. Tendem a pairar e também podem reproduzir-se em canos e utensílios de limpeza que estejam sujos há muito tempo, criando as bactérias necessárias à sua alimentação e desenvolvimento. As fêmeas colocam até cerca de 500 ovos e a mosca atinge o estado adulto em cerca de 7 dias, embora os adultos só vivam cerca de 2 semanas.

- Mosca da Carne

Tem uma aparência acinzentada, com listas e manchas escuras que se parecem com um tabuleiro de xadrez. São atraídas por resíduos alimentares em decomposição, mas também por excrementos humanos. A fêmea deposita as larvas vivas nos meios de alimentação que considera adequados, o que normalmente acontece em carnes ou peixes estragados, excrementos de animais em decomposição ou mesmo resíduos alimentares encontrados em caixotes do lixo.

Pode evitar esta praga na sua casa, pondo em prática algumas dicas rápidas, tais como:

- Limpe o que estiver sujo, principalmente se tiver animais de estimação (fezes e águas paradas);

- Limpe os excessos de água;

- Deite o lixo fora, se possível diariamente ou de 2 em 2 dias;

- Use armadilhas ou ventiladores;

- Faça desinfestações regulares.

Recorrer a um serviço de controlo de pragas, quer na sua casa, quer na sua empresa, é a forma mais eficaz de eliminar pragas indesejadas, incluindo a praga das moscas.

Para além de todo o material e especialização dos nossos técnicos, a Extermínio – Higiene Controle, Lda. dispõe de equipamentos, facilidades técnicas e a logística necessária à implementação de um Sistema Integrado de Controlo de Pragas na sua casa ou empresa.

Fazemos a sua avaliação gratuitamente.

291 930 500

Visite o nosso site.

extermí[email protected]