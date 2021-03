Choveu mais de 20 litros por metro quadrado no Funchal do que no 20 de Fevereiro

“Num espaço de 6 horas choveu, esta noite, mais 20 litros por metro quadrado do que choveu na altura do 20 de Fevereiro [de 2010]” revelou esta tarde Pedro Calado, Vice presidente do Governo Regional.

“Tivemos 136 litros por metro quadrado agora, neste temporal, quase 20 a 23 litros a mais por metro quadrado num espaço de 6 horas do que aquilo que aconteceu em 20 de Fevereiro de 2010”, reforçou o governante, que se fez acompanhar de Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas. Pedro Calado falada junto da foz das ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia, no início da visita para “dar uma vista de olhos” ao comportamento das três grandes ribeiras que atravessam o Funchal.

Pelos dados da monitorização feita durante o temporal, reforçado com o fraco caudal que a ‘dupla’ ribeira regista esta tarde, Pedro Calado não hesitou em afirmar que “o comportamento das nossas ribeiras foi exemplar. Não houve o transbordar nem situações críticas que pudessem perigar a segurança das populações”, destacou.

Razão para sublinhar o investimento feito pelo Governo Regional, nomeadamente no “sistema de controlo de aluviões que foi montado o ano passado no LREC”, ou não fosse esse “um grande investimento por parte do Governo Regional”, que este fim-de-semana “permitiu controlar” o caudal de água e “a forma como as ribeiras se comportavam com a quantidade de água da chuva que caiu”. Motivo para reafirmar o “comportamento positivo, o que vem reforçar uma vez mais o grande investimento que temos estado a fazer a nível de segurança, de protecção das populações” e que diz ser “fundamental continuar a fazer”, concretizou.