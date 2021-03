CDU pede desenvolvimento igual para a população do Funchal

A incapacidade das entidades competentes para resolver os problemas da população que se arrastam há anos foi hoje expressa pela CDU na Freguesia do Monte.

Herlanda Amado considera que o poder local deve ter uma “particular atenção aos problemas” da população, procurando soluções em conjunto.

A deputada municipal recordou que o Monte foi uma freguesia afectada pela intempérie do 20 de Fevereiro de 2010 e pelos incêndios de Agosto de 2016, situações que deixaram marcas e prejuízos pessoais e materiais. Além destas fatalidades, os moradores são confrontados com a falta de limpeza ou recuperação de becos e veredas, da responsabilidade da Junta de Freguesia.

“Aqui na Travessa do Poço Rodrigo, o risco mantém-se e em alguns casos agravaram-se. É necessário que seja garantido da parte do Governo Regional e da Autarquia Funchalense, uma intervenção nas margens das linhas de água feitas com rigor, e que mais tarde não venham provocar prejuízos maiores, bem como é necessário que as verificar e garantir com regularidade o funcionamento das bocas de incêndios”, alertou Herlanda Amado, pedindo à Junta de Freguesia, órgão do poder local mais próximo das pessoas, que “cumpra o seu papel” e os compromissos assumidos com as populações aos vários níveis de responsabilidade de poder.