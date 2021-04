Acidente na origem de congestionamento na via rápida em Câmara de Lobos

Um acidente, envolvendo uma viatura ligeira, está na origem do congestionamento do trânsito que se fazia sentir ao início desta manhã de quarta-feira, 7 de Abril, na via rápida, mais precisamente na zona do nó da Ponte dos Frades em Câmara de Lobos.

O alerta foi dado pelas 07h55, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizado três veículos para o local (uma ambulância, um veículo de desencarceramento e um carro de apoio).

O condutor, o único ocupante da viatura, não apresentava quaisquer ferimentos ou queixas de maior, pelo que não se justificou o transporte ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.

Entretanto, já foi reposta a normalidade do trânsito, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.