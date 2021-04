Muita atenção à estrada em dia de chuva

Bom dia.

A esta hora da manhã, não se assinalam quaisquer problemas no tráfego automóvel, seja nos acessos ao Funchal, seja nas estradas da capital madeirense, enquanto a chuva prevista para hoje já se faz sentir ao longo de toda a ilha.

Seja nas vias expresso e rápida, o trânsito flui com normalidade aos primeiros sinais de claridade em mais um dia de trabalho, que levam muitos madeirenses para as estradas. Nomeadamente na via rápida, é possível observar o piso molhado e chuva leve que cai, o que obriga os condutores a redobrarem as atenções.

Além da moderação na velocidade, tenha em atenção que o piso deslizante mesmo em zonas mais urbanas colocam o perigo à espreita em qualquer situação. Circule com precaução.