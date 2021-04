Sara Cerdas quer estratégia e investimento para alternativas ao plástico

A eurodeputada do PS, Sara Cerdas, está preocupada com o "problema cresente" dos plásticos e da sua consequência para o meio ambiente e saúde das populações e questionou a Comissão Europeia sobre que incentivos serão disponibilizadas para aumentar a investigação de alternativas ao plástico, para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas e do Pacto Ecológico Europeu.

“As instituições europeias devem concentrar esforços, em conjunto com os Estados-Membros, para criar sociedades livres de plástico e incentivar a recusa do uso de plástico antes do seu uso. No entanto, para que tal aconteça, precisamos que os cidadãos tenham ao seu dispor alternativas e que estas sejam acessíveis, para que possam optar fazer escolhas mais sustentáveis”, afirmou Sara Cerdas, de acordo com um comunicado enviado para a redacção.

A eurodeputada disse ainda: “Apenas atingiremos os objectivos se houver uma aposta na investigação e no desenvolvimento de novos materiais mais sustentáveis que possam substituir o uso do plástico”. Para isso, acrescentou, é necessário "mobilizar o sector privado, juntamente com as autoridades nacionais e regionais, e promover junto dos cidadão decisões mais conscientes".

Sara Cerdas considera ainda que um dos desafios é o de alinhar a Estratégia Industrial para a Europa com a Estratégia Europeia para o Plástico, defendendo que a recuperação deve aplicar os princípios do Pacto Ecológico Europeu e reduzir o uso dos plásticos: “O problema dos plásticos mantém-se actual e não pode ser descuidado. Sem acção, os resíduos de plástico e lixo marinho vão continuar presentes, afectando consequentemente a saúde e o bem estar das populações, bem como o ambiente e a biodiversidade que nele está assente”, lê-se no mesmo comunicado.

A UE utiliza anualmente mais de 50 milhões de toneladas de plástico. Mais de 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos são recolhidas todos os anos, mas menos de um terço é reciclada. A primeira grande Estratégia Europeia sobre Plásticos foi adoptada a 16 de Janeiro de 2018 pela Comissão Europeia. Faz parte da transição da Europa para uma ampla economia circular e visa contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os compromissos climáticos globais e os objectivos da política industrial da União Europeia - dá conta ainda a mesma nota.