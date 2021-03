Governo quer dinamizar a arte de olaria de barro

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural entregou, esta manhã, os certificados de participação aos formandos que frequentaram a I Oficina de Olaria de Barro, iniciativa promovida pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e que foi orientada por Nuno Batalha, um artesão com larga experiência na olaria.

“Esta é uma arte que pretendemos dinamizar, conseguida através de uma oficina de introdução à olaria de barro, que permitiu aos formandos apreenderem alguns segredos e técnicas, no sentido de potenciarmos o aparecimento de novos artesãos para esta área”, explicou Humberto Vasconcelos.

Nesta acção participam 10 formandos, divididos por duas turmas. Uma de manhã, com quatro formandos, direcionada, sobretudo, para desempregados da Região, seleccionados ao abrigo de uma parceria concretizada entre o IVBAM e o Instituto de Emprego da Madeira, e, outra, durante a tarde, com seis pessoas interessadas nesta área.

Esta é uma formação cofinanciada, em 85%, por fundos comunitários e está inserida num conjunto de acções promovidas através do projecto Interreg MAC, ‘Capacitar pela Inovação, Craft & Art’, o qual pretende promover estas oficinas, contribuindo para a renovação do tecido de executantes das artes e ofícios tradicionais respeitando, contudo, os princípios de que os módulos têm de contar com o número de formandos adequado ao cumprimento do conforto, segurança e distanciamento que o enquadramento vivido assim exige.