Uma viatura táxi foi assaltada nos últimos dias quando se encontrava estacionada na garagem de um edifício localizado nas imediações do Forum Madeira.

Segundo foi possível apurar, o furto ocorreu de madrugada. O proprietário do veículo ter-se-á esquecido de uma bolsa com dinheiro dentro do automóvel, o que chamou a atenção dos ladrões que abriram a porta e levaram a mochila.

Também várias arrecadações foram arrombadas e assaltadas junto ao Continente de São Martinho.

Os assaltantes furtaram diversos materiais, nomeadamente material de pesca e material de desporto.