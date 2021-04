Instituto de Florestas cresce no prédio ‘Madeira Nova’

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza vai aumentar a sua área de trabalho em edifício no Funchal, administrado pelo ex-deputado do PSD-M, Jaime Ramos. A decisão onera a prestação da renda e contraria as orientações do programa de governo que mandam rentabilizar o património próprio da Região. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 6 de Abril. Uma peça para ler na página 5 do seu matutino.

A derrota do Marítimo frente ao Benfica merece também destaque de capa esta terça-feira. No estádio da Luz, o Benfica marcou o único golo do jogo aos 21 minutos, recuperando assim o terceiro lugar da I Liga, enquanto o Marítimo vai em duas derrotas seguidas e em penúltimo.

Outro tema que está na ordem do dia é a testagem à covid-19 nas escolas da RAM, com os testes antigénio a avançar em 350 alunos por hora.

O rastreio em massa arrancou ontem, na Escola Francisco Franco, em vésperas do regresso do ensino secundário e do 3.º ciclo às aulas presenciais. Já a vacinação dos professores deverá estar concluída até domingo. Não obstante, o sindicato denuncia o silêncio do governo e “revolta” dos docentes perante a falta de informação sobre a testagem e vacinação nas escolas. Tudo isto numa altura em que Região recebe mais 59 mil doses este mês.

Leia mais sobre a covid-19 nas páginas 8 e 9.

A operação Censos 2021 já está no terreno. Com 86% dos agregados madeirenses com acesso à Internet, pelo menos dois terços da população deverá responder ao questionário on-line. Saiba mais na página 3.

Nos 'Casos do Dia', destaque para a história do filho que esfaqueou a mãe e foi internado na Casa de Saúde São João de Deus (p. 6).

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada.

Agora pode ainda encontrar o MAIS DIÁRIO, o nosso vespertino on-line, que chega depois das 17 horas, todos os dias da semana.

Tenha um bom dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.