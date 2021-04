O Sporting empatou, esta noite, no campo do Moreirense (1-1), no jogo que enceroru a 25ª jornada da I Liga.

Os comandantes do campeonato marcaram ainda na primeira parte, por Paulinho e o Moreirense empatou já no último minuto do jogo.

Com este empate o Sporting continua em primeiro, agora com oito pontos de vantagem sobre o FC Porto.