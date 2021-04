Céu nublado e chuva fraca esta terça-feira na Madeira

Esta terça-feira esperam-se períodos de céu nublado na Madeira, tornando-se muito nublado a partir do final da tarde.

Há também possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuviscos a partir da tarde, sendo mais prováveis no final do dia e nas terras altas.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante sul.

Na Madeira a temperatura máxima chegará aos 21 graus e a mínima aos 19 graus. No Porto Santo, a temperatura máxima tocará nos 20 graus e a mínima nos 14 graus.

As ondas na costa norte serão de noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros a partir do fim da manhã.

Na costa sul, as ondas prevêem-se de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.



A temperatura da água do mar rondará os 17/19ºC.