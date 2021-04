Timor-Leste regista primeira morte por covid-19, uma mulher de 44 anos

Timor-Leste registou hoje a primeira morte por covid-19, uma mulher de 44 anos que sofria de hipertensão e insuficiência renal e que faleceu no Hospital de Lahane, em Díli, segundo as autoridades de saúde.

Fonte do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explicou à Lusa que a vítima, que estava com sintomas ligeiros, foi inicialmente colocada em isolamento no centro de Tasi Tolu, tendo posteriormente sido transferida para Vera Cruz quando os sintomas se agravaram.

"Foi detetada positiva e não estava com sintomas graves. Entrou por isso como pessoa positiva normal", explicou a fonte.

"Ela é a segunda paciente com insuficiência renal, mas neste caso a senhora não aceitou, desde o início, fazer hemodiálise. Rejeitou fazer a hemodiálise antes. A sua família sabia dessa decisão", relatou à Lusa.

A mesma fonte explicou que a situação da paciente se deteriorou com a infeção da covid-19 e que a mulher acabou por falecer hoje de manhã, hora local.

Uma outra paciente que está internada em estado grave, uma mulher de 69 anos com comorbidade, continua a receber atenção médica e a sua condição é estável.

Timor-Leste vive, atualmente, o pior momento desde o início da pandemia com 472 casos ativos e um total de 765 infetados desde o início da pandemia.

O município de Díli está sob cerca sanitária e confinamento obrigatório até 16 de abril e os de Baucau e Viqueque até 09 de abril.