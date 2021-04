JS Santana defende gratuitidade dos manuais escolares

A concelhia da Juventude Socialista de Santana, recém eleita sob a liderança de Héctor Torres, defende que a Câmara Municipal de Santana deve realizar uma "reforma" no apoio ao nível dos manuais escolares. Até então, a Câmara santanense distribuiu um "voucher" a todos os alunos do concelho, com valores que muitas vezes nem alcançam uma centena de euros por ano letivo, quem nem da para os próprios manuais, muito menos para o material escolar, tornando esta medida insuficiente face às necessidades das famílias santanenses.

Héctor Torres afirma que é "urgente e necessário tomarmos medidas fortes ao nível desta matéria, de modo a que nenhuma família fique "hipotecada" por ter os seus filhos a estudar.

"Numa fase crítica, como aquela que entraremos a partir de agora, a Câmara de Santana deve ter uma intervenção consistente na vida destas crianças e jovens, que seja 100% efetiva, sendo esta uma medida essencial", salienta o líder dos jovens socialistas santanenses.

JS Santana defende a gratuitidade dos manuais, transporte e alimentação escolares nos ciclos de estudos obrigatórios, a todas as crianças e jovens do concelho.