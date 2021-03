JS Câmara de Lobos defende manuais escolares gratuitos

A JS Câmara de Lobos defende uma educação pública, que garanta as condições necessárias para a emancipação dos jovens câmara-lobenses.

Sendo os manuais escolares, uma das principais causas da estrutura local, Mónica Agrela, presidente da JS Câmara de Lobos, preconiza que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem de efectivar uma educação gratuita no concelho.

"O Governo Regional da Madeira insiste numa política educativa obsoleta e que não responde às necessidades dos alunos do concelho", disse, recordando que foi necessário a Câmara Municipal de Câmara de Lobos recorrer a um projecto de 'crowdfunding' para angariar verbas para a aquisição de equipamentos informáticos, quando essa matéria é competência do Governo Regional da Madeira.

Para a JS Câmara de Lobos, o executivo municipal do PSD em Câmara de Lobos tem de escolher o caminho que quer percorrer pelos jovens do concelho: "ou atribui os manuais escolares e material informático no ensino obrigatório para todos os alunos do concelho ou assume publicamente o seu desagrado pelo Governo Regional, desresponsabilizar-se das suas competências e deveres, na atribuição de equipamentos informáticos e manuais escolares gratuitos".

Recorde-se que recentemente os jovens socialistas lançaram uma campanha 'Sim aos Manuais Escolares Gratuitos na Madeira' como forma de alertar para o facto de a Madeira ser a única região do país onde os manuais escolares não são gratuitos por opção do Governo Regional da Madeira.