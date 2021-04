JS São Vicente defende ensino completamente gratuito

A Juventude Socialista de São Vicente defende que é essencial um ensino completamente gratuito na região e em especial em São Vicente. As declarações surgem no âmbito da iniciativa ' Sim aos manuais escolares gratuitos na Madeira'.

Gabi Catanho, presidente da JS São Vicente, lamenta que os jovens de São Vicente sofram mais que os jovens de outros concelhos, dando o exemplo das medidas tomadas no Porto Moniz, como o transporte e manuais escolares para todos os alunos e, mais recentemente, um portátil para cada aluno, do 1.º ao 12.º ano, que é bem demonstrativo que “São Vicente pode fazer mais” pelos jovens e famílias do concelho.

"O ensino 100% gratuito para todos os alunos que frequentam o ensino obrigatório tem de ser um objectivo do executivo camarário e não uma miragem do concelho vizinho para os jovens do concelho", refere o jovem socialista.

Aliás, afirma que, “o facto de só haver manuais escolares gratuitos para os alunos do pré-escolar e 1º Ciclo não é suficiente e a Câmara Municipal de São Vicente pode e deve ir muito mais além no apoio a educação e as famílias do concelho”.

Gabi Catanho reitera que “o ensino é algo essencial para o desenvolvimento de uma região e por isso é obrigatório que o peso financeiro, que o ensino acarreta, seja responsabilidade do Governo Regional, mas quando o executivo de Miguel Albuquerque não cumpre o que deve, tem de ser as câmaras a substituir, e, nessa altura não percebemos a espera do executivo a tomar estas medidas".

Em jeito de conclusão, diz esperar que algumas coisas mudem em São Vicente, porque “muito além da política, está a população do concelho, que merece coragem suficiente para seguir os bons exemplos e não ficar preso as vestes partidárias”.