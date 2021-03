Chuva também ‘no vermelho’ em Santana

Também na costa norte, mais concretamente no concelho de Santana, as duas estações meteorológicas da rede do IPMA instaladas na cidade nortenha e junto ao farol da Ponta de São Jorge, atingiram esta manhã um acumulado muito significativo de precipitação.

Destaque para os 74,5 litros por metro quadrado (mm) acumulados nas últimas 6 horas (corresponde a aviso vermelho) na Ponta de São Jorge. Também à bica de atingir quantidade a que corresponde o aviso vermelho para o intervalo de 6 horas está Santana, com 59,3 mm (até às 11:00), ou seja, a menos de 1 litro para transbordar para o risco extremo, de acordo com os critérios de emissão dos avisos meteorológicos do IPMA.