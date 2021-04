Trânsito sem grandes complicações neste início de semana

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira não há grandes complicações nas estradas de acesso ao Funchal, reflectindo, ainda, as férias da Páscoa.

O mesmo acontece na Via Rápida, onde, por enquanto, apenas uma maior afluência nas principais saídas e entradas da cidade, mas sem qualquer congestionamento. Na zona da Cancela há sempre um maior número de veículos; o mesmo acontece na saída das Madalenas, bem como no troço que dá acesso à zona do Hospital, nomeadamente à Estrada da Liberdade e à Rua da Levada dos Ilhéus.

Na Rua das Maravilhas a afluência de viaturas também requer mais tempo. O mesmo acontece na Avenida Luís de Camões (junto ao Hospital) e na Avenida Calouste Gulbenkian (sobretudo junto ao edifício 2000)

No Caminho de Santo António redobre os cuidados e se tem pressa o melhor é sair um pouco mais cedo de casa. Há alguns veículos na estrada e algumas obras não facilitam a circulação.

Da Rua Dr. Pita conte, também, com maior tráfego automóvel, bem como na Avenida do Infante, onde a esta hora há maior concentração, sobretudo junto aos semáforos. O cenário é idêntico na Avenida do Mar.

Nas Ruas Visconde do Anadia e Brigadeiro Oudinot regista-se a habitual ‘azáfama’ dos últimos dias, não só por ser um zona da cidade bastante procurada, mas também devido a alguns condicionamentos pontuais, nomeadamente as obras que decorrem no antigo edifício ‘Insular’.