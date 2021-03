Queda de muro e de árvore em Santana

O mau tempo que tem vindo a assolar a Madeira desde hoje cedo já provocou alguns danos no concelho de Santana, levado a que os Bombeiros Voluntários de Santana fossem accionados.

Já depois das 8 horas, uma levada que transbordou no sítio do Barreiro estava a provocar inundações na garagem de uma moradia.

Já pelas 9h10 surgiu mais um pedido de auxílio. Desta feita, a queda de um muro no Lombo Galego que fez com que uma grande quantidade de terra 'invadisse' o quintal de uma casa. Neste caso, será necessário recorrer a maquinaria pesada para limpeza do local.

Por fim, a queda de uma árvore estava a obstruir a Estrada Regional que liga o Faial ao Cortado. O motorista de um autocarro deu conta do sucedido, uma vez que se via impossibilitado de circular.