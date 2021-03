JS-Madeira lança site com “cronómetro da vergonha”

A JS-Madeira lançou um site, onde conta o tempo em que os manuais escolares são gratuitos nos Açores e no continente, ao contrário do que se passa na Madeira, onde os jovens continuam à espera que o Governo Regional aplique esta medida.

“É o cronómetro que deve envergonhar todos os governantes da Região”, aponta Olavo Câmara, presidente dos jovens socialistas madeirenses, que não aceita que os jovens da Região fiquem para trás "por teimosia ideológica do Governo Regional e de Miguel Albuquerque".

“O ano em que o Governo Regional diz não aos manuais escolares gratuitos para todos os alunos é o mesmo ano em que aumenta o financiamento para os colégios privados, que só servem alguns, e aumenta de forma consecutiva ao longo dos anos”, aponta.

O lançamento do site surge no seguimento da campanha lançada pela JS-Madeira para assinalar o Dia Nacional do Estudante, no passado dia 24 de Março.

Neste âmbito, além da campanha 'Sim aos Manuais Escolares Gratuitos na Madeira', os jovens socialistas lançaram também um outdoor e promoveram um debate on-line sobre 'O Ensino (à distância?)'.