Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos retomam hoje as aulas presenciais, no âmbito da segunda fase do plano de desconfinamento do país face à pandemia de covid-19, que prevê também a reabertura de centros de dia, equipamentos para deficientes e esplanadas.

A decisão de avançar com a segunda fase do plano do Governo foi tomada na sexta-feira em Conselho de Ministros, depois de analisada a situação da pandemia em Portugal, em especial o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 e a taxa de incidência de novos casos de covid-19.

Além das escolas dos 2.º e 3.º ciclos, hoje voltam a estar disponíveis as Atividades de Tempos Livres dirigidas a esses estudantes, assim como centros de dia e equipamentos sociais de apoio à deficiência.

Na área da restauração, a segunda fase do desconfinamento em Portugal continental prevê também que os restaurantes, as pastelarias e os cafés que tenham esplanada podem reabrir esses espaços ao ar livre, mas com grupos limitados a um máximo de quatro pessoas.

No que se refere ao comércio, a partir de hoje as lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados deixam de ter de vender ao postigo e passam a poder ter as suas portas abertas ao público, para, de acordo com a rotação e as regras da Direção-Geral da Saúde, poderem fazer atendimento presencial dos seus clientes.

Os ginásios também voltam a reabrir, mas ainda sem a possibilidade de aulas em grupo.

A partir de hoje, e durante a próxima quinzena, a proibição da circulação entre concelhos no continente português deixa de estar em vigor, mantendo-se encerrada a fronteira terrestre entre Portugal e Espanha.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A apresentação do projeto de instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra assinala a possibilidade de abertura, a partir de hoje, de equipamentos de museologia relacionados com a arte e património.

Os museus, monumentos, palácios, bem como as galerias de arte e estabelecimentos similares, podem reabrir a partir de hoje, com horários adaptados a cada um, devido ao contexto da pandemia.

O diploma aprovado pelo Governo, na quinta-feira passada, no contexto do plano de desconfinamento, admite a abertura destes equipamentos até às 22:30, aos dias de semana, e até às 13:00, aos fins de semana e feriados.

No caso dos espaços tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural, os bilhetes podem ser adquiridos por via digital.

A apresentação do projeto de instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra, será feita pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, na Biblioteca do palácio.

A inauguração da exposição "Jorge Molder -- Obras na Coleção de Serralves" marca hoje a reabertura do Museu, que retoma também a programação que ficou em espera, dedicada a Louise Bourgeois, Quaytman e Nalini Malani, Korakrit Arunanondchai e Hugo Canoilas.

As obras de Jorge Molder vão ficar patentes até 03 de outubro, num conjunto que inclui fotografias das séries "T. V.", "La Reine vous salue", "Tangram", "Call for Papers" (2013) e ainda "Zizi", testemunhando um percurso de 1995 a 2013.

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira recupera a exposição "Manoel Oliveira Fotógrafo", e a Biblioteca de Serralves também reabre ao publico.

DESPORTO

O líder Sporting tenta hoje repor a vantagem de 10 pontos para o FC Porto, enquanto Benfica e Sporting de Braga procuram manter-se no encalço do "milionário" segundo lugar, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na visita ao Moreirense, oitavo classificado, os "leões", com 64 pontos, vão querer não só manter a invencibilidade na prova como segurar a confortável margem que tinham para os "dragões" à entrada para esta ronda e que no sábado ficou reduzida a sete pontos, após o triunfo dos portistas na receção ao Santa Clara (2-1).

Com três vitórias seguidas na I Liga, a formação comandada por Rúben Amorim vai ter pela frente, a partir das 21:00, um adversário que não perdeu nenhum dos últimos três encontros em casa e que na primeira volta, em Lisboa, obrigou o Sporting a operar uma reviravolta (2-1).

Antes do fecho da jornada em Moreira de Cónegos, Benfica (51 pontos) e Sporting de Braga (50) jogam praticamente à mesma hora, na tentativa de se aproximarem do FC Porto (57) e se manterem na luta pelo segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os "encarnados", terceiros classificados, recebem o Marítimo, penúltimo, a partir das 19:00, e, em caso de triunfo, igualam a melhor sequência da temporada, com cinco vitórias seguidas, alcançada logo no arranque do campeonato.

Já o Sporting de Braga, que vem de um desaire caseiro com as "águias" (2-0), também vai defrontar um conjunto que luta pela manutenção, o Farense, antepenúltimo colocado, às 18:45, em Faro.

ECONOMIA

As reuniões da primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial começam hoje, em formato virtual devido à pandemia de covid-19, estando prevista a apresentação das novas perspetivas económicas para a economia mundial.

Na semana passada, a diretora-geral do FMI afirmou que o crescimento mundial está a acelerar, impulsionado pelos Estados Unidos e China. Em janeiro, a instituição projetava um crescimento mundial de 5,5% este ano.

Kristalina Georgieva não indicou, na altura, números precisos, mas avançou que a revisão em alta do crescimento se explica "em parte devido ao apoio político suplementar", incluindo o pacote de relançamento económico no valor 1,9 biliões de dólares da administração norte-americana liderada por Joe Biden e em parte aos efeitos esperados ao longo do ano com as campanhas de vacinação contra a covid-19 em muitas economias desenvolvidas.

O relatório com as novas perspetivas para a economia mundial será publicado na terça-feira.

INTERNACIONAL

O Presidente de Israel, Reuven Rivlin, vai começar hoje as consultas com os partidos israelitas para tentar formar um novo Governo, numa tentativa para ultrapassar o impasse político no país.

Depois das últimas eleições legislativas de 23 de março não terem aberto um caminho claro para a formação de uma maioria governamental, Rivlin terá de procurar uma solução.

O Likud, do primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, foi o partido que obteve maior número de votos, mas, em conjunto com os tradicionais aliados nacionalistas e ultraortodoxos só consegue reunir 52 assentos parlamentares, abaixo dos 61 requeridos.

Os opositores de Netanyahu, por seu lado, só garantiram 57 deputados, havendo dois partidos que, até agora, recusaram compromissos com qualquer uma das partes.

Nesse sentido, num comunicado da Presidência, Rivlin indicou que vai dedicar dois dias a consultas com cada um dos dois lados, manifestando a esperança de que, depois, possa anunciar a escolha para uma nova coligação governamental.

O objetivo é impedir a realização de quintas eleições legislativas em dois anos.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Governo de Timor-Leste convocou para hoje uma reunião de urgência da Comissão Interministerial para a Proteção Civil e Desastres Naturais, face às fortes chuvas e inundações que provocaram pelo menos 11 mortos no território durante o fim de semana.

No domingo, o Presidente de Timor-Leste classificou como "grande calamidade" as cheias que atingiram grande parte da cidade de Díli e pediu ao Governo para fazer um levantamento preciso sobre os danos causados e o número de mortos.

O vice-primeiro-ministro de Timor-Leste e ministro do Plano e Ordenamento, José Reis, declarou, por seu turno, que as autoridades estão a preparar um relatório com dados oficiais sobre o que aconteceu.

"Posso comparar esta situação a uma grande calamidade. Outra calamidade que enfrentamos atualmente é o coronavírus e agora surge mais uma. Deixa uma grande tristeza ao nosso povo, especialmente entre aqueles que perderam a vida", escreveu o chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, numa mensagem dirigida à população de Timor-Leste.

O Presidente apresentou os pêsames às famílias das pessoas que morreram nas inundações e manifestou a sua total solidariedade à população de Díli e a todo o povo de Timor-Leste.

As cheias que atingiram grande parte da cidade de Díli provocaram pelo menos 11 mortos e um grande número de desalojados, segundo um balanço ainda provisório da Proteção Civil.

"Este desastre em Díli acontece pela segunda vez. No ano passado houve cheias na cidade de Díli e novamente este ano. Este desastre exige que todos façam uma reflexão séria sobre como podemos melhorar a nossa capital, para que não voltem a acontecer desastres ou outros sofrimentos deste tipo ao nosso povo", acrescentou o Presidente timorense.

As chuvas intensas já tinham causado problemas em vários municípios do país nos últimos dias, com relatos de casas destruídas e outras infraestruturas afetadas, incluindo estradas e pontes.

PAÍS

O Museu do Holocausto, tutelado por membros da Comunidade Judaica do Porto, cujos pais, avós e familiares foram vítimas dos nazis na Segunda Guerra Mundial, abre hoje ao público e tem entradas gratuitas até junho.

O "primeiro" Museu do Holocausto na Península Ibérica vai funcionar aos dias úteis, entre as 14:30 e as 17:30, e no espaço, os visitantes poderão ver uma reprodução dos dormitórios de Auschwitz (campo de concentração), assim como uma sala de nomes, um memorial da chama, cinema, sala de conferências, centro de estudos, corredores com a narrativa completa e, à imagem do Museu de Washington (Estados Unidos da América), fotografias e ecrãs exibindo filmes reais sobre o antes, o durante e o depois da tragédia.

O Museu acolhe também documentos e objetos deixados pelos refugiados na Sinagoga do Porto durante a Segunda Guerra Mundial.

No espaço museológico, retrata-se "a vida judaica antes do Holocausto, o nazismo, a expansão nazi na Europa, os guetos, os refugiados, os campos de concentração, de trabalho e de extermínio, a Solução Final, as marchas da morte, a libertação, a população judaica no pós-guerra, a fundação do Estado de Israel, vencer ou morrer de fome, os justos entre as nações".

Ao longo da tarde de hoje, este novo equipamento cultural acolherá um concerto da Orquestra Clássica do Centro com peças relacionadas com a temática do Holocausto.

SOCIEDADE

As cartas com códigos para responder aos questionários do Censos 2021 pela Internet começam hoje a chegar aos cidadãos, numa operação que é este ano marcada pela pandemia da covid-19.

Cerca de 11 mil recenseadores começam hoje a entregar as cartas nas caixas de correio dos agregados familiares, que deverão começar a responder em censos2021.ine.pt a partir de 19 de abril, o dia censitário a que se devem referir todas as respostas.

Até 03 de maio, os cidadãos podem também responder aos questionários pela Internet ou pelos meios alternativos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que incluem o número de telefone 210542021.

As respostas poderão também ser dadas nos e-balcões das Juntas de Freguesia ou preenchendo os questionários em papel que os recenseadores começarão a entregar a partir de 31 de maio, cumprindo protocolos de segurança em saúde pública.

Ao todo, estarão envolvidas na realização e tratamento dos dados do Censos 2021 cerca de 15.000 pessoas.