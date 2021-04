Pelo menos 29 farmácias vão oferecer à população da Madeira testes gratuitos à covid-19 para garantir que as celebrações do Dia da Mãe, que se assinala no domingo, serão feitas em segurança.

"Estamos a organizar-nos para proporcionar às famílias a celebração desta data tão especial, com mais conforto e segurança", diz Carlos André Delgado, delegado regional da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

Tal como aconteceu no continente, o número de farmácias aderentes e a procura da população sobem gradualmente, com o passar do tempo. A testagem à população obedece a requisitos técnicos que vão ser cumpridos na íntegra.

"As farmácias só prestam serviços com total segurança e competência. Por isso, estão a investir em formação especializada das suas equipas e nos sistemas informáticos de notificação de resultados», refere a farmacêutica Cláudia Costa.

Na sua farmácia, 17 pessoas marcaram a realização de testes na segunda-feira, assim que souberam do protocolo assinado entre o Governo Regional e a ANF.

Para preservar a segurança de todos os utentes que recorrem às farmácias, os testes rápidos são realizados por marcação. Os cidadãos podem informar-se sobre as farmácias mais próximas com este serviço já disponível através do número 1400. As chamadas são gratuitas a partir de qualquer rede móvel ou fixa. O Serviço Nacional de Assistência Farmacêutica funciona 24 horas por dia e também está disponível online em www.1400safe.pt.