Aquário Vasco da Gama e Grupo Sousa assinam protocolo

O Aquário Vasco da Gama e o Grupo Sousa assinaram um protocolo, tendo em vista a colaboração na promoção das actividades educacionais e culturais deste órgão cultural da Marinha Portuguesa, no âmbito do projeto de renovação da galeria dos “invertebrados e tropicais”.

​Esta iniciativa insere-se na política de sustentabilidade do Grupo Sousa, "direccionada à preservação e valorização do património histórico do Aquário Vasco da Gama como motor para a consciencialização da preservação dos oceanos, da vida marinha e conservação dos ecossistemas desde a linha de água ao profundo oceano", conforme noticia a Marinha.

O protocolo foi assinado pelo director da Comissão Cultural da Marinha, Contra-almirante Garcia Belo, e pelo administrador do Grupo Sousa, Comandante Pedro Amaral Frazão, tendo contado com a presença do director do Aquário Vasco da Gama, Comandante Nuno Leitão.​