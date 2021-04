Governo destaca “carreira profissional de relevo” de Joaquim Sá e Sousa

O Governo Regional e o seu presidente, Miguel Albuquerque, divulgaram esta tarde uma nota a "manifestar o seu mais profundo pesar pela morte, hoje, de uma das grandes figuras do automobilismo madeirense, Joaquim Sá e Sousa".

Na referida nota, o executivo madeirense recorda que, ao longo de quase 60 anos, Joaquim Sá e Sousa, de 83 anos, foi comissário, chefe de troço e director de segurança, bem como ainda director da prova. Pertencia à direcção do Club Sports Madeira e, nos últimos anos, foi o elo de ligação entre a organização e os comissários da FIA. "É este ilustre madeirense, com uma carreira profissional de relevo no sector dos Bordados, que o Governo Regional recorda, sublinhando os relevantes serviços por ele prestados em nome da Região, do Desporto e do automobilismo em particular", refere a mesma fonte.

O executivo madeirense endereça à família de Joaquim Sá e Sousa "os mais sinceros pêsames e associa-se à sua dor" neste momento de grande tristeza.

A Região endereça igualmente "os mais sentidos votos de pêsames" ao Clube Sports Madeira, clube onde Joaquim Sá e Sousa foi profícuo colaborador, sobretudo ao nível da organização do Rali Vinho Madeira, competição onde foi igualmente participante, tendo sido copiloto de Câncio Gonçalves e Janica Clemente, junto do qual alcançou, em 1977, um terceiro lugar no Rali Vinho Madeira.