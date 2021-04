Grupo Sousa já investiu 14,4 milhões de euros na renovação de contentores

A GS Lines já investiu, desde 2017, um total de 14,4 milhões de euros na renovação da frota de contentores. O investimento traduz o compromisso do Grupo Sousa em “garantir a melhor qualidade de serviço aos seus clientes” através dos seus sete navios a operar na Madeira, Açores, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Até ao momento, a companhia do Grupo Sousa já substituiu 2.370 contentores e o investimento foi realizado integralmente com capitais próprios. Com as recentes aquisições - os lotes de contentores novos foram encomendados na República Popular da China - a frota supera já os 7.500 contentores.

O plano que foi traçado para a renovação da frota está em linha com as necessidades dos clientes do Grupo. “Nós olhamos em profundidade e desenhamos este plano de investimentos, que ainda se encontra em curso, utilizando capitais próprios, ou seja, sem termos necessitado de obter financiamentos, o que demonstra um forte compromisso do grupo, a sua robustez e empenho que tem na prestação de um melhor serviço”, vinca numa primeira instância o administrador do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão.

Sobre o investimento, importa reter a escolha dos contentores, mormente designados por ‘High Cube Pallet Wide’ (HCPW), ou seja, aqueles que têm “uma maior capacidade em termos de volume” e cujo seu desenho interior “permite arrumar de forma optimizada as paletes de modo a beneficiar ao máximo os clientes”.