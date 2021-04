Nacional vence V. Guimarães e volta a sonhar com a manutenção

O Nacional voltou hoje aos triunfos no campeonato após 10 derrotas consecutivas. Os alvinegros receberam e derrotam o V. Guimarães, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, no Estádio da Madeira.

Pedro Mendes, logo aos sete minutos, marcou o único golo da partida e o Nacional, apesar de manter o último lugar da classificação, volta a sonhar com a manutenção. Os madeirenses passam a somar 24 pontos e estão a quatro do Boavista, que é 16.º, lugar que garante a ‘liguilha’ com o 3.º classificado da II Liga.

O Farense, penúltimo classificado, com 25 pontos, só entra em campo esta terça-feira, recebendo o Portimonense, no jogo que fecha a ronda 29 do campeonato.

A cinco jornadas do final da competição, o Nacional mantém viva a esperança da manutenção. Na próxima jornada, a equipa orientada por Manuel Machado joga diante do Sporting, em Alvalade, no sábado. Depois ainda terá jogos diante de Moreirense (fora), Benfica (casa), Famalicão (fora) e Rio Ave (casa).

O último triunfo do Nacional para a I Liga tinha sido a 9 de Fevereiro, no Bessa, frente ao Boavista (0-1).