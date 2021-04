Já são conhecidos concorrentes apurados para a fase nacional do Concurso Nacional de Leitura

A equipa do CNL da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, já anunciou os resultados do apuramento dos concorrentes para a fase nacional do Concurso Nacional de Leitura (CNL), que ficaram em primeiro lugar.

Ao nível do ensino secundário, a aluna Clara Vasconcelos, da Escola Secundária Jaime Moniz, classificou-se em primeiro lugar, com 199 pontos.

No terceiro ciclo, o primeiro lugar foi conquistado por Alexandra Barbosa, aluna da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

No segundo ciclo, Guilherme Santos foi o vencedor, da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, com 197 pontos.

Ao nível do primeiro ciclo, o primeiro lugar foi atribuído a Santiago Vieira, do Colégio de Santa Teresinha, com 185 pontos.

Estes resultados urgem na sequência da avaliação, a 22 de Abril, das Provas de Leitura Expressiva e Texto Argumentativo, referentes ao Concurso Nacional de Leitura - Fase Regional, em sessão assíncrona, no auditório da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

O júri, composto por Ana Correia, Leda Pestana e Helena Camacho, já avaliaram os trabalhos e respectivos resultados.

Recorde-se que, de 1 de Outubro de 2020 a 5 de Junho de 2021, decorre a 14.ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL), que visa estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora.

A iniciativa tem como destinatários alunos dos 1.º,2.º, 3.º ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário.