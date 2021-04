Joel mantém sonho da manutenção verde-rubro na I Liga

Um golo de Joel Tagueu ao minuto 12 permitiu esta tarde ao Marítimo vencer o Rio Ave, por 1-0, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS, continuando assim a alimentar o tão desejado sonho da manutenção no escalão maior do futebol português.

Uma vitória que acaba por ser suada, diante de um adversário que teve mais posse de bola e boas chances de chegar ao empate, mas a verdade é que os insulares, para além do golo, souberam, de uma forma ou de outra, defender o resultado e com a sorte, também, do seu lado conquistar os tão preciosos três pontos que estavam em disputa.

Com este triunfo os verde-rubros voltam a ocupar o 16.º lugar, lugar do play-off, ultrapassando o Farense, que ontem venceu o Paços de Ferreira, agora com 27 pontos, os mesmos que o Famalicão, que está em lugar de manutenção (15.º posto) mas com um jogo a menos, já que apenas entra em campo amanhã diante do Gil Vicente.