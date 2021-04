Já há equipas iniciais para o Nacional-Vit. Guimarães

CD Nacional e Vitória SC entram em campo daqui a pouco, pelas 19 horas para mais um duelo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS.

Uma partida agendada para o Estádio da Madeira e onde a conquistar dos três pontos é fulcral para o conjunto alvinegro pode continuar ainda a sonhar com a tão desejada manutenção no escalão máximo do futebol português.

Já os vimaranenses continua na luta pelo quinto lugar, pelo que uma vitória na Choupana coloca a equipa a apenas quatro pontos do Paços de Ferreira que ocupa essa posição.

Depois a derrota em Tondela por 2-1, o técnico nacionalista, Manuel Machado volta a mexer na equipa com as entradas de Júlio César, Rúben Micael e Witi para os lugares de Lucas Kal, Éber Bessa e Gorré, respectivamente.

Eis o onze dos alvinegros: António Filipe, Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia, Júlio César, Azouni Alhassan, Rúben Micael, Camacho, Pedro Mendes e Witi.

Quanto ao Vitória de Guimarães, o treinador Bino optou pelo seguinte onze: Bruno Varela, Sílvio, André Amaro, Jorge Fernandes, Sacko, Pepelu, André André, André Almeida, Rúben Lameiras, Edwards e Estupiñán.

De referir que Fábio Verísismo, de Leiria, é o árbitro da partida, contando com Bruno Rodrigues e Pedro Martins como auxiliares.

À entrada para este encontro os madeirenses ocupam o último lugar da classificação, o 18.º posto, com 21 pontos, enquanto o Vitória é sexto com 38 pontos.