Presidente da CM da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, responde a Olga Fernandes

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, através de nota enviada às redacções, responde à deputada e candidata Olga Fernandes.

“A senhora candidata tem andado estes anos todos fora da Ribeira Brava. Só assim se compreende que fale em inércia na Ribeira Brava”, começa por dizer, adiantando que “é patente para qualquer ribeira-bravense que, de 2014 para cá” foi incutida “uma nova dinâmica no concelho, apesar da crise”.

“Enquanto houver um desempregado no concelho, vamos estar preocupados. Se olharmos para a imagem da Madeira, a Ribeira Brava foi dos concelhos onde houve menor percentagem de aumento do desemprego, relativamente a períodos homólogos, nesta fase de pandemia. Reflexo das dinâmicas criadas, na procura contínua de investimento, que permita a criação e manutenção dos postos de trabalho”, sublinha Ricardo Nascimento.

“Por estarmos preocupados com esta situação, logo que surgiu a Covid-19, abrimos o nosso programa de emprego com um número de vagas muito superior ao que era normal, para ajudar as pessoas desempregadas que não recebiam qualquer subsídio”, acrescentou, prestando, de seguida, outra informação: “Pode-se fazer mais e melhor com criatividade e dinamismo? Sim, e é isso que fazemos na Ribeira Brava, pois o dia a dia do autarca deve ser fazer mais, melhor e com menos. Disso sei eu muito bem, pois é o que tenho feito desde 2013, quando cheguei a esta Câmara sem dinheiro e mesmo assim não tem faltado diamismo ao concelho”.

“Não aceito lições nessa área. Tenho exemplos dados”, acrescenta o presidente da autarquia.

De resto, sublinha Ricardo Nascimento, “o combate ao desemprego” foi uma das suas preocupações “desde o primeiro dia” em que tomou posse na Câmara da Ribeira Brava. “Esta autarquia, nos meus dois mandatos, começou a tomar medidas para tentar minimizar o númeo de desempregados. Não podemos empregar todas as pessoas na câmara, mas reduzimos a taxa de desemprego. Abrimos a porta ao investimento privado, criámos na nossa revisão do PDM um plano de relevado interesse municipal, isentámos e reduzimos as taxas para investimentos no concelho que implique um número considerável de postos de trabalho, criámos o nosso programa de emprego e dinamizamos o concelho em termos culturais. Obviamente agora, com a pandemia, não tem acontecido, mas ainda no verão passado, criámos o Sunset à Brava que dinamizou ao comércio da Baixa”, referiu.

“Esta é a linha de ação que temos feito no nosso dia-a-dia para tentar reduzir o desemprego no concelho através do investimento privado e da criação de postos de trabalho”, adiantou Ricardo Nascimento, lançando outra farpa: “Parece que faz comichão à senhora candidata o facto de termos aumentado o número de projectos na autarquia para investimento. Temos dinamizado, em parceria com a Madeira Parques, o parque empresarial da Ribeira Brava através de novas empresas”.

“A Ribeira Brava deixou de ser só comércio e serviços. Neste momento tem outras valências que são uma mais-valia no nosso dia a dia”, sublinhou o presidente da autarquia, abordando, ainda, outro tema: “Relativamente às classes desfavorecidas, foi na vereação do Ricardo Nascimento, do Movimento Ribeira Brava em Primeiro, também apoiado pela senhora em questão, que foi criado um regulamento de apoio à reabilitação de habitações de famílias desfavorecidas”.

“Criámos também o apoio ao idoso que contempla mais de 400 idosos. No âmbito da pandemia da Covid-19, temos feito parceria com o Lar São Bento no apoio aos idosos, apoiámos os alunos com aquisição de equipamentos para manterem as aulas à distância”, lembrou.

“Além disso, há um grande trabalho feito pelas IPSS’s do concelho e que, pela primeira vez, começam a ter apoios anuais da autarquia”, enaltece Ricardo Nascimento.

“Sabemos que não está tudo cumprido, há situações a cumprir por falta de financiamento, mas estamos à procura de todas as formas de financiamento para colocarmos esses compromissos no terreno”, adianta.

“Mas também digo que temos cumprido muitas, até com financiamento camarário, e até me espanta a comichão que faz as construções de caminhos. Era bom que a senhora candidata, quando houvesse um caminho novo, ou uma obra nova, fosse lá dizer às pessoas que não concorda com aquele caminho”, diz, em resposta a Olga Fernandes.

“A senhora candidata deve ter andado noutras terras que não a Ribeira Brava, para não saber que esta câmara foi das primeiras a isentar as taxas às esplanadas do concelho, foi das primeiras a reduzir e a isentar as rendas municipais. Além disso, aprovou, há poucos dias, um regulamento de apoio às micro, pequenas empreas e trabalhadores individuais e está agora a aguardar o financiamento para poder apoiá-las de uma forma geral”, reforça o presidente da autarquia.

“Digo mais, já que agora é do Partido Socialista, coloque o seu partido a reivindicar junto do Governo da República, que agora também já é do seu partido, para que ajude as autarquias nas despesas com a pandemia da Covid-19. Quem quer ser candidata à Câmara deve ver o que tem sido feito ao longo do mandato. Pode ser uma boa escola para muita gente”, conclui.