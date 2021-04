Ribeira Brava com regulamento de apoio à recuperação económica

Foi hoje aprovado, em Assembleia Municipal, o regulamento de apoio à recuperação económica do Município da Ribeira Brava que vai permitir novas ferramentas de apoio a pequenos comerciantes, Pequenas e Médias Empresas e a pessoas em nome individual do concelho que têm sofrido com a pandemia.

Trata-se de um pequeno contributo da equipa camarária da Ribeira Brava para a recuperação económica do concelho que se tem empenhado na busca por soluções para o comércio local. O edil não só entende as dificuldades que os comerciantes atravessam, como está ao lado dos que têm lutado para manter os seus negócios.

Esta ferramenta agora aprovada permitirá apoiar, dentro das possibilidades financeiras do autarquia, as empresas da área da restauração, bebidas e comércio a retalho, bem como os trabalhadores independentes do concelho, que vivenciam uma grande instabilidade económica e encontram-se em constante sufoco financeiro.

Dentro deste âmbito, a Assembleia Municipal autorizou a Câmara da Ribeira Brava a contratualizar um empréstimo de até 500 mil euros para o combate à pandemia que será enviado agora ao Tribunal de Contas para homulgação. Além de permitir financiar as medidas do regulamento de apoio à recuperação económica, este empréstimo vai possibilitar a aquisição de material de proteção à covid-19 e apoiar financeiramente as empresas que tenham registado perdas de facturação.

Foi ainda aprovado por unanimidade o Regulamento Municipal de Intervenção do Espaço Público do Município da Ribeira Brava que pretende preservar o património municipal, com predominância para a rede viária.

O autarca Ricardo Nascimento pretende, com a aprovação deste regulamento, salvaguardar o património viário municipal.