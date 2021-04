Obra no Cais da Ribeira Brava tem conclusão prevista a 12 de Junho

A presidente do Conselho de Administração da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) respondeu às críticas levantadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente obras de requalificação do cais da Ribeira Brava.

Paula Cabaço, em nota dirigida à imprensa, clarificou que "antes do início desta intervenção, a APRAM, S.A., informou os utentes do Cais da Ribeira Brava do que iria passar-se, inclusive por escrito, dando conhecimento do motivo e duração da obra".

Do mesmo modo, a responsável refere que a APRAM "deu conhecimento público, através da publicação de um edital, afixado em diversos locais do concelho da Ribeira Brava, com informação relativa ao prazo de execução e natureza desta obra".

"Pelos vistos, só o PS é que não sabe a sua duração", atira, lamentando que "o PS não se prepare e se inteire dos assuntos, antes de efectuar declarações públicas".

Paula Cabaço recorda "uma vez mais", que a conclusão da obra, que se iniciou no passado dia 15 de Março, está prevista para 12 de Junho. O acesso permanece interdito até ao término da obra, "por razões obvias de segurança", acrescenta.

A dirigente explica ainda que a intervenção que está agora a ser efectuada prende-se com a empreitada de desmonte e estabilização de dois blocos rochosos na escarpa sobranceira do cais da Ribeira Brava , "que nada tem a ver com a intervenção realizada na 1ª fase e relacionada com a reabilitação do terrapleno e do muro cortina daquele cais".

"Naturalmente, e tendo em conta as especificidades da atual empreitada, nomeadamente em matéria de segurança, esta intervenção não podia ter sido efetuada em simultâneo, com as intervenções prevista na primeira fase", sustenta.