Homem desaparecido há 5 dias na Ribeira Brava

Um homem de 41 anos está desaparecido há cinco dias na zona da Ribeira Brava.

Francisco Celestino Delgado saiu de casa na manhã do último domingo e desde então nunca mais foi visto.

O pai pede a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública pois diz que o filho é muito ansioso e tímido e tem dificuldade em se relacionar com as pessoas.

Disse também que Celestino deixou as chaves do apartamento e o telemóvel no carro e saiu sem levar nada de casa.

Esta não é a primeira vez que o homem desaparece sem dar qualquer justificação à família.