208 procurados pela justiça na Madeira

A lista de homens e mulheres na mira da lei por terem ‘fugido’ a notificações judiciais já ultrapassou as duas centenas na Madeira. A maioria dos casos destes contumazes tem a ver com crimes contra pessoas, o património e a saúde, onde se inclui, por exemplo, o tráfico de droga.

- Milhões da ‘bazuca’ provocam “muita cobiça” na Região - Jornadas parlamentares do PS-M, na Assembleia Legislativa da Madeira, marcadas por dura críticas ao Governo Regional e à forma como o executivo madeirense tenciona aplicar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência

- Aeroporto da Madeira começa a dar sinais de recuperação

- Jovem campeão ciclista sonha com futuro na BTT

- Obra no Paul do Mar rejeitada pela ‘Estradas da Madeira’

