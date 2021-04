José Manuel Rodrigues cita António Costa sobre queixa do PS na justiça

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, socorreu-se esta manhã de uma frase do líder nacional do PS e primeiro-ministro, António Costa, para comentar a queixa-crime que o líder parlamentar do PS Miguel Iglesias fez, conforme noticia hoje o DIÁRIO, a propósito da entrega de 30 mil euros que o principal financiador do partido Chega fez a cinco dirigentes do CDS Madeira em 2019.

"Eu só tenho uma coisa a dizer: o que é da política é da política, o que é da justiça é da justiça", declarou Rodrigues, à entrada da reunião da comissão política do CDS, convocada na sequência da reportagem da SIC que expôs este caso.

Recorde-se que António Costa fez uma declaração muito semelhante quando quis afastar o partido da investigação a José Sócrates.