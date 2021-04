Portos da Madeira recebem certificado 'Madeira Safe to Discover'

A Madeira é cada vez mais um destino seguro e está cada vez mais preparado para voltar a receber turistas na 'pós-pandemia.

A mensagem foi deixada hoje pelo Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus por ocasião da cerimónia de entrega de Certificado 'Madeira Safe to Discover' à Associação de Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).



"É importante para nós concluirmos as acessibilidades, ou seja tanto o aeroporto como os portos da Madeira e do Porto Santo, encontram-se neste momento certificados", começou por adiantar Eduardo Jesus para depois enaltecer o trabalho de todos em fazer levar a mensagem, além fronteiras, de que a Madeira é cada vez mais um destino seguro.

O facto de termos as 'entradas' na Região certificadas "é importante nesta fase, para sustentar a nossa comunicação de destino seguro. Tem sido uma aposta muito forte que a Madeira tem feito dessa afirmação e posicionamento, que se impõe neste momento, pois há que ganhar a confiança dos viajantes, e dar este sinal lá para fora que o sector turístico, incluindo as portas de entrada e de saída da Região também está certificadas".

Reforçando também que existem mais empresas a desenvolverem os procedimentos de certificação, Eduardo Jesus adiantou ainda que "os portos da Madeira está preparados para receber os navios de Cruzeiro, o problema que se coloca são os portos de origem, ou seja nos mercados onde se iniciam estas operações, nomeadamente Lisboa, fazem muita falta, enquanto os portos não forem abertos, pois condicionam todo o movimento atlântico, e outros de países europeus que estão fortemente condicionados."

A terminar o secretario com a tutela do Turismo adiantou que são boas as expectativas para o Verão para a Madeira.