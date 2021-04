Ireneu Barreto "muito contente" com comportamento da população na pandemia

"Estou muito contente com o comportamento da população da Madeira e do Porto Santo em relação às medidas que foram tomadas para conter a pandemia", disse hoje o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, dia em que recebeu, no Palácio de São Lourenço, o director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteira na RAM, Paulo Alexandre Nicolau, para cumprimentos de despedida.

Ireneu Cabral Barreto espera que, nos próximos dias, "estejam reunidas as condições para que se possa aligeirar as medidas restritivas, que são necessárias, mas também penosas" para a população em geral.

"Aguardo serenamente a posição das autoridades de saúde", afirmou, referindo que não dá nem recebe conselhos da parte do Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque.

Sobre o director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteira na RAM, Ireneu Barreto disse que este exerceu o seu mandato num "período importante", nomeadamente numa altura em que se estava "a tentar abrir a Região à visita de estrangeiros".