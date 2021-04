"No Funchal, Abril não se tem cumprido", afirma Vera Coelho

Vera Coelho, do PSD, é da opinião de que "no Funchal, Abril não se tem cumprido".

O social-democrata criticou Miguel Silva Gouveia, dizendo que "é incapaz de criar ligações com as forças vivas da cidade" e que "ousa em cortar a palavra aos vereadores da oposição".

"Hoje mais do que nunca, o que o Funchal precisa é que quem governa o coloque sempre à frente. Uma construção diária feita por quem quer governar as pessoas e não quem barra a democracia", disse na sessão solene da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, que se assinala este domingo.