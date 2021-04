Recolha selectiva com ilhas ecológicas reforçada pela CMF em quatro bairros sociais

A Câmara Municipal do Funchal vai reforçar a recolha selectiva de resíduos no concelho, com a instalação de 11 novas ilhas ecológicas em quatro bairros sociais, nas freguesias de Santo António e São Pedro.

Este é um investimento cofinanciado pelo POSEUR, que ascende a 482 mil euros, e que tem um prazo de execução de um ano.

O município detém, neste momento, 18 ilhas ecológicas em pleno funcionamento, preparando-se, deste modo, para chegar às três dezenas.

O presidente Miguel Silva Gouveia salienta que “o actual executivo assumiu a sustentabilidade ambiental como um dos pilares da sua acção e a colocação deste tipo de equipamentos públicos de deposição selectiva de resíduos sólidos é uma forma privilegiada de incentivar a reciclagem e de promover o aumento da taxa do Funchal a esse nível, com uma maior capacidade de deposição de resíduos e reduzindo a poluição ambiental".