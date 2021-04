CMF adquire obra da exposição 'Tchiloli Unlimited'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) adquiriu uma das obras da exposição 'Tchiloli Unlimited', do artista plástico são-tomense, René Tavares, que esteve em esteve patente no Teatro Municipal Baltazar Dias, entre 6 de Março e 16 de Abril.

O artista são-tomense relatou a história da ponte atlântica que liga a Madeira a São Tomé e Príncipe, através da fotografia, pintura e vídeo e, "dada a importância cultural e histórica da ligação do Tchiloli [uma forma de teatro, música e dança, com origem portuguesa e que ainda persiste na ilha de São Tomé e Príncipe] às duas ilhas", a CMF resolveu assim adquirir um dos 30 quadros em exposição.

A mostra, revela ainda a autarquia em nota de imprensa, alcançou mais de 210 visitantes

Para além da exposição, foram realizadas várias actividades relacionadas com o tema ‘tchiloli’ e com a exposição de René Tavares, nomeadamente: a apresentação do livro “Tchiloli”; a conferência “Tragédia ou Tchiloli?- Um abraço imortal entre duas ilhas”; as visitas orientadas pela exposição com 2 atores, integradas no projecto “Particularidades” de mediação de públicos; a conferência “Tiroliro e Tchiloli- Uma história comum- o desvendar linguístico da palavra- tchiloli” e, por fim, o recital de poesia e música “Palavras da Terra Longe”.

A peça dramatúrgica de Baltazar Dias que originou o Tchiloli, 'Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magno', escrita em 1540, é um exemplo da dinâmica migratória e fusão cultural que une as duas culturas.