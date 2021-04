Parque Ecológico do Funchal tem novo percurso entre a Ribeira das Cales e a Levada do Barreiro

O Parque Ecológico do Funchal conta com um novo percurso pedonal entre a Ribeira das Cales e a Levada do Barreiro, com 2,2 km de extensão.

O novo trilho - inserido num investimento autárquico na limpeza periódica de caminhos pedestres na ordem dos 100 mil euros - foi percorrido pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vice-presidente Idalina Perestrelo, que tutela o Ambiente.

Este novo percurso, explicou na ocasião o autarca, "permite interligar o centro de recepção do parque, situado na Ribeira das Cales, e a Levada do Barreiro, proporcionando a todos os visitantes um percurso pedonal de 10 quilómetros circular, com passagens, por exemplo, pelo emblemático Poço da Neve, e regresso ao mesmo local”.

A CMF tem melhorado os percursos recomendados municipais com acções de limpeza periódicas e diversas intervenções ao nível do pavimento, sinaléctica actualizada, percursos sinalizados, reparação de varandins, entre outros.