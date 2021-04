"A TaxisRAM diz-se ignorada" pela CMF

"A TaxisRAM diz-se ignorada", revela o Chega Madeira.

Segundo o partido, o presidente da TaxisRAM, Paulo Pereira, disse que foi pedida uma audiência com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, mas que não foi concedida, "apesar de várias tentativas".

"Esta associação foi recebida apenas pelo vereador e nesta reunião foram apresentadas várias propostas de melhoramento, que segundo, Paulo Pereira, foram ignoradas. O Chega questiona à CMF: é esta a disponibilidade que existe para com as empresas e associações neste concelho? São estas as oportunidades que entendem ser justas para os mesmos?", refere.

De acordo com o Chega, "as restantes câmaras municipais regionais mostraram-se disponíveis para ajudar esta associação e os empresários nos seus concelhos, apenas a CMF não se mostra colaborante".

O Chega exige uma entidade camarária que "promova e permita a igualdade de oportunidade entre todos".