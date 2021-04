Avaliação bancária da habitação na Madeira subiu 5,1% em Março

O valor mediano de avaliação bancária na habitação na Região Autónoma da Madeira em Março de 2021 foi de 1.206 euros/m2, reflectindo um aumento de 5,1% face aos valores do mesmo mês de 2020, sendo que a média nacional foi inferior, 1.185 euros.

Se a média do país aponta para um aumento de 11 euros do que o observado no mês precedente (Fevereiro, com 1.174 euros), na Madeira o aumento mensal foi de 14 euros (1.192 euros em Fevereiro), representando uma variação de 0,9% e 1,2%, respectivamente.