Marca Madeira alterada 7 vezes por Alberto João Jardim

O ex-presidente do Governo Regional criticou a nova campanha promocional, mas mexeu na imagem do destino mal entrou em funções, corria o ano de 1978. essa mudança resultou na eliminação da denominação ‘Pérola do Atlântico’ do logotipo. No total, Alberto João Jardim mexeu sete vezes na Marca Madeira. Este é o nosso fact-check de hoje, que faz manchete na edição impressa desta sexta-feira, e que pode encontrar na página 15.

Nesta edição, saiba também que há luz verde para abater pombo-trocaz até Maio. O abate à ave foi prolongado e decorre em 46 freguesias. Contudo, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza não sabe quantificar número de exemplares mortos até agora. Os pormenores são para ler na página 28.

Olhando agora o mar, Canárias impede navio ‘português’ de atracar no Funchal. De acordo com as regras sanitárias em vigor em Espanha, só são permitidas escalas nos portos nacionais. Numa outra notícia, a APRAM pretende uma parceira com os Açores. Pode encontrar estes artigos nas páginas 2 e 3.

Na nossa primeira página, destaque também para um pedido de explicações. Militantes exigem explicações a Rui Barreto, devido à polémica sobre empréstimo ilegal ao partido. Tal como pode ler na página 6, está convocada para amanhã uma comissão política para debater o tema.

Por fim, Câmara de Lobos suspende pagamento à Águas e Resíduos da Madeira. Saiba porquê na página 5.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Pode também acompanhar o melhor do lifestyle em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada.

Já sabe que agora pode ainda encontrar o MAIS DIÁRIO, o nosso vespertino on-line, que chega depois das 17 horas, todos os dias da semana.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.