Agência explica processo de criação da nova marca Madeira

No meio da ‘turbulência’ em torno da nova imagem do destino Madeira, a empresa BAR revela ao MAIS DIÁRIO onde se inspirou para o desenvolvimento do logotipo que tem dado brado. E esclarece dúvidas e responde às críticas.

“Lóbis oprimem há décadas”

Leontina Moreira, presidente da associação VegMadeira, a critica indústria alimentar e farmacêutica, defendendo uma mudança de mentalidades, tradições e abordagens alimentares. Uma entrevista de duas páginas para ler, em formato gráfico.

Medo complica Censos

Há idosos com medo dos burlões que estão a 'resistir' aos Censos. Saiba o que se passa e qual a solução encontrada.

Marítimo em mais uma 'final'

Verde-rubros defrontam amanhã o Belenenses e continuam a trilhar um caminho difícil rumo à manutenção.

Caniçal preocupa em termos de covid-19

A freguesia concentra o maior número de casos novas infecções no concelho de Machico.

