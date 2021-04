Avaliações imobiliárias eram notícia há 26 anos

A 14 de Abril de 1995 era notícia o facto de não haver legislação que regulamentasse devidamente as avaliações imobiliárias. Com o título "Qualquer um pode avaliar", a manchete DIÁRIO dava conta de que as avaliações imobiliárias podiam ser realizadas por "qualquer um, perceba ou não do assunto". As pressões de vária ordem podiam ser muitas, ajustando-se sempre ao gosto do 'freguês'. Hoje a realidade mudou bastante, embora se continuem a assistir a atropelos da lei.

Na mesma edição era, também, notícia a greve dos Cartórios, bem como o facto de já termos, na altura, muitos barcos de pesca. Para se contruir um novo, era preciso abater um dos existentes.

Na Igreja, D. Teodoro de Faria pedia mais oração e menos carisma aos sacerdotes madeirenses, que se queriam "discretos".

Estas e outras notícias compunham as páginas do seu DIÁRIO de há 26 anos e que pode recordar agora.