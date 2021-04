Carla Baptista lamenta que a Câmara do Funchal não tenha "nada de positivo para mostrar"

Carla Baptista, do CDS, critica o facto de a Câmara do Funchal não ter "nada de positivo para mostrar" e de ser "um vazio assustador que os funchalenses têm de combater".

"O Funchal não é este ‘marasmo’ em que nos fizeram cair, é feito de gente que não desiste perante as dificuldades da vida, da orografia e do clima", diz.

No seu entender, a Câmara Municipal do Funchal "não pode ser este nada absoluto, esta coisa sem garra, sem ideias e sem chama". "

Deve ser uma cidade viva, onde seja desejável investir e viver. A capital atlântica que já fomos", afirma a deputada municipal na sessão solene da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, que se assinala este domingo.