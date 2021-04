Roberto Vieira diz para não se esquecerem de também investigar o PS

"O financiamento do CDS deve ser realmente investigado, mas não se esqueçam de fazer o mesmo a este PS-Madeira", disse o deputado independente Roberto Vieira, na sessão solene da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, que se assinala este domingo.

Roberto Vieira lamentou o facto de existirem quatro câmaras do PS sob investigação. "Nunca tinha acontecido", afirmou, acrescentando que o partido "caiu na desgraça".

O deputado independente voltou a criticar Miguel Gouveia, "um presidente que não foi a votos e em quem nenhum madeirense votou".

Disse ainda que "o triângulo Paulo Cafôfo, Miguel Silva Gouveia e Miguel Iglesias "abandonaram os cidadãos pobres, descriminados e a precisar de apoio".